Roma, aperta inchiesta su aggressione cronisti a presidi no Green pass

Le aggressioni e le minacce nei confronti di una giornalista di Rai News e di un videomaker di Repubblica sono avvenute nei giorni scorsi. I magistrati, che procedono per il reato di lesioni, stanno valutando le posizioni delle persone individuate. Viminale e rappresentanti dei giornalisti condividono l'esigenza di "rendere più efficace la prevenzione" sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei cronisti "che desta grande preoccupazione anche per le dimensioni che sta assumendo sulla rete"

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per il reato di lesioni in relazione alle aggressioni e alle minacce nei confronti di una giornalista di Rai News e di un videomaker di Repubblica avvenute nei giorni scorsi durante le manifestazioni contro il Green Pass.

I magistrati di piazzale Clodio, che hanno aperto il fascicolo e procedono per il reato di lesioni, hanno ricevuto le informative delle forze dell'ordine e stanno valutando le posizioni delle persone individuate.

Viminale: "Preoccupazione per intimidazione a giornalisti"

Viminale e rappresentanti dei giornalisti condividono "l'esigenza di definire nuovi strumenti operativi per rendere più efficace la prevenzione di un fenomeno che desta grande preoccupazione anche per le dimensioni che sta assumendo sulla rete". È quanto emerso nel corso della riunione del "Centro di coordinamento dell'attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti", convocata al Viminale dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo l'intensificarsi degli attacchi sulla rete e i gravi atti di violenza che hanno riguardato alcuni cronisti nel corso di manifestazioni di protesta contro i provvedimenti del governo per contenere la diffusione del Covid-19.