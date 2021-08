Roma, giornalista Rai aggredita durante corteo contro Green Pass

La nota

leggi anche

Manifestazione No Green Pass a Roma, scontri con la polizia. VIDEO

A rendere noto quanto accaduto è il cdr di RaiNews24 attraverso un comunicato, nel quale esprime solidarietà alla collega. “L'episodio - si legge nella nota - non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle Forze dell'Ordine prontamente intervenute. È grave che una giornalista sia aggredita da coloro che usano come slogan "Libertà, Libertà". Sosterremo Antonella Alba in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati", conclude il cdr del canale all-news.

Solidarietà dai vertici Rai

Solidarietà verso la cronista è giunta anche dalla Presidente della Rai, Marinella Soldi, e l'Amministratore delegato, Carlo Fuortes: "Il servizio pubblico - dicono i vertici Rai - ha il dovere di raccontare con obiettività tutte le posizioni della società civile ma ha anche la funzione, attraverso un'informazione imparziale, di essere vicina ai temi sostenuti dalla comunità scientifica. Il confronto, anche su temi in qualche modo divisivi, come quello del Green Pass - concludono Soldi e Fuortes - deve sempre restare nell'alveo dello scambio civile di opinioni e non degenerare nella violenza a cui ci opporremo per tutelare in ogni sede i nostri operatori dell’informazione".