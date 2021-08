Roma, aggredito giornalista di Repubblica durante sit-in no Green Pass

Il videogiornalista di Repubblica, Francesco Giovannetti, è stato aggredito e minacciato di morte nel corso di una manifestazione indetta al Ministero dell’Istruzione, a Roma, da insegnanti e personale ATA contro l’obbligo di Green Pass nelle scuole. Giovannetti stava raccogliendo le voci di alcuni partecipanti quando è stato spintonato e colpito da uno dei presenti, riportando una lieve ferita alla fronte. L’aggressore è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine presenti sul posto, mentre il giornalista è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. "Mi ha colpito alla faccia con 4-5 cazzotti dopo avermi minacciato - racconta il cronista di Repubblica, le cui parole sono riportate dallo stesso quotidiano -. Non mi lasciava andare, ma per fortuna erano presenti agenti della polizia che sono intervenuti". Gli altri manifestanti si sono dissociati dall'azione violenta e hanno chiesto scusa al giornalista. Il sit-in era stato convocato dal Coordinamento Nazionale Docenti per chiedere "alle Istituzioni il ritiro dell’obbligo del Green Pass per personale docenti e ATA", come si legge in una nota.