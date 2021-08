Afghanistan, atterrati a Ciampino ultimi militari italiani

È atterrato poco dopo le 19, all’aeroporto di Ciampino, il KC767 con a bordo gli ultimi militari italiani in arrivo dall’ Afghanistan , segnando così la fine della missione che, iniziata nel 2001, ha visto l'impiego di 5mila uomini. A bordo anche quattro civili afghani di cui tre minori e un interprete. ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE )

La task force

approfondimento

L'Italia lascia l'Afghanistan dopo 20 anni di missione

Composta da circa 60 militari della task force evacuazione più uomini delle forze speciali italiane, la Jetf dal 13 agosto ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan, facendo per tutto il tempo la spola tra la base italiana di Alì al-Salem in Kuwait e Kabul con velivoli da trasporto. La partenza venerdì scorso da Kabul della Jetf con l'ultimo C130J dell'Aeronautica Militare, ha sancito ufficialmente la conclusione dell'impegno ventennale delle Forze Armate italiane in Afghanistan. Più di 5 mila i militari impiegati nei 20 anni di missione e oltre 53 mila le attività di addestramento con i militari afghani.