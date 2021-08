Ostia, aggredisce titolare di un bar con un martello: arrestato 32enne

L’uomo ha agito in seguito a una discussione sorta per motivi di gelosia nei confronti del titolare del locale, rompendo anche i frigoriferi per le bevande. La vittima è stata medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi: l’aggressore si trova ai domiciliari

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ostia hanno arrestato un 32enne di Fiumicino, incensurato, il quale a seguito di una discussione sorta per motivi di gelosia nei confronti del titolare di un bar di Ostia, lo ha aggredito violentemente con un martello, infrangendo anche i frigoriferi per le bevande. Il gestore è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi, per trauma cranico e per lievi ferite al fianco.

L’arresto dell’aggressore

Dopo essere stato disarmato da un cliente, si è dato alla fuga con la sua autovettura ma è stato rintracciato dai militari del Nucleo Radiomobile che lo hanno bloccato ed arrestato. Ricevute le cure presso l'Ospedale G.B. Grassi per le ferite riportate alle mani, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fiumicino.

Multe in due esercizi di ristorazione a Fiumicino

Sempre a Fiumicino uno stabilimento balneare e due esercizi di ristorazione a cui, rispettivamente, sono state contestate carenze igienico-sanitarie ed anomalie strutturali dei manufatti esterni, sono stati multati dai carabinieri per un importo di 2mila euro.