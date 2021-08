Vasto incendio a Nettuno, in azione due Canadair

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Nettuno, vicino Roma, a ridosso del bosco di Foglino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In azione anche due Canadair. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il rogo si sia originato da sterpaglie all'altezza di via delle Grugnole.

Roghi nel quadrante sud della Capitale

Altri Incendi di sterpaglie e vegetazione si stanno verificando in diverse zone del quadrante sud di Roma. Pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur sono intervenute intorno alle 16.30 per un rogo tra via del Casale della Caccia e Piazzale Dino Viola. Chiusa via di Trigoria, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via del Casale della Caccia e il Centro Sportivo della Roma. Fiamme anche in zona Malafede, dove è stato chiuso un tratto via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. A quanto riferito dalla polizia locale, è stato momentaneamente sospeso il servizio ferroviario della Roma Lido e sono stati attivati servizi di bus navetta. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.