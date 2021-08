E' accaduto in via San Giuseppe da Copertino, in zona Giustiniana. L'uomo è stato liberato e affidato alle cure alle cure del 118

Un uomo di 40 anni è rimasto incastrato con il piede sotto al fusto dell'albero che appena tagliato. E' accaduto in via San Giuseppe da Copertino, in zona Giustiniana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo, di origine indiana, è stato tratto in salvo e affidato alle cure alle cure del 118.