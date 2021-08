Centinaia di pesci morti spiaggiati sulla costa di Focene

Dopo la moria di pesci segnalata ieri a circa due miglia dal litorale romano, sia a nord che a ridosso delle piattaforme petrolifere, questa mattina centinaia di carcasse sono state trovate spiaggiate sulla costa di Focene, portate nella notte dal mare leggermente mosso. Tanti gli esemplari rinvenuti anche nella darsena portuale e nel porto canale di Fiumicino.

L’ipotesi

Si tratterebbe di un fenomeno, già avvenuto in passato, legato verosimilmente ai forti temporali verificatisi nei giorni scorsi sulla Capitale, che hanno "lavato" l'asta del Tevere o dei canali, favorendo così l'immissione nel fiume di prodotti nocivi da terreni agricoli. Ieri peraltro, tanti pesci siluro e carpe avevano "riparato" nella darsena o sono risaliti, per istinto di sopravvivenza, nel canale di bonifica del parco di Villa Guglielmi a Fiumicino. La Capitaneria di porto di Roma, con dei sopralluoghi, si è subito attivata per verificare la moria e consegnare carcasse di pesci al Servizio veterinario della Asl per accertare le cause del decesso.