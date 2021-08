A Fiumicino è divampato un incendio in un vasto campo di sterpaglie nella zona di Isola Sacra, in via Falzarego. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco e due della protezione civile di Fiumicino, anche per evitare che le fiamme possono avvicinarsi a delle abitazioni. Il fumo è visibile anche a molta distanza.