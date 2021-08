Terremoto Amatrice, Draghi depone corona d’alloro a monumento vittime

La cerimonia per il quinto anniversario del sisma

approfondimento

Cinque anni fa il terremoto di Amatrice e del Centro Italia

A seguire la cerimonia per il quinto anniversario del sisma anche rappresentanti delle istituzioni tra cui il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il terremoto aveva travolto anche i paesini di Accumuli, in provincia di Rieti come Amatrice, e di Arquata sul Tronto (in provincia di Ascoli Piceno). Alle 11 il premier, insieme alle altre autorità, parteciperà alla messa celebrata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, nel campo sportivo vicino.