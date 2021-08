Maltempo a Roma, nubifragio allaga strade e fa crollare alberi

Maltempo a Roma dove per circa due ore, dalle 12 alle 14, si è verificato un nubifragio. Secondo quanto riporta Roma Today, allagamenti sono stati segnalati nel tratto urbano della A24, con code causa straripamenti tra via Fiorentini e la Tangenziale Est, e in zona Tor Sapienza, con rallentamenti all'altezza del sottopassaggio in via Guglielmo Sansoni. Allagamenti anche a Tor Bella Monaca, dove la pioggia ha invaso il sottopasso, e in via Villabate (LE PREVISIONI - IL METEO A ROMA).