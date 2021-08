Viterbo, sorpreso in auto con 15 grammi di cocaina: arrestato

A Viterbo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo, già noto per i suoi precedenti, dopo averlo sorpreso in auto con 15 grammi di cocaina. I militari, impegnati in una serie di controlli, hanno notato il suo atteggiamento sospetto. Una volta fermato, lo hanno perquisito, trovando all’interno della vettura lo stupefacente diviso in dosi. I carabinieri hanno poi perlustrato la sua abitazione, rinvenendo altri 5 grammi di hashish, oltre a materiale per confezionare dosi di droga. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.