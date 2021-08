Latina, minaccia di morte la moglie: denunciato

Durante una lite per futili motivi è arrivato a minacciare la moglie dicendole "prima o poi darò fuoco a te e alla casa": per questo G.G., classe '45, è stato denunciato in stato di libertà a Latina. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso un'abitazione della periferia di Latina a seguito di segnalazione al "113" relativa ad una lite tra coniugi. Accertato il suo comportamento violento, l'uomo è stato denunciato. Già in passato era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento ma era stato poi riammesso in casa dalla moglie.