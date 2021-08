Cerveteri, assembramenti al concerto di Manu Chao: rabbia del sindaco

Balli e assembramenti ieri sera a Cerveteri durante il concerto di Manu Chao, in programma nell’ambito della 15esima edizione dell’Etruria Eco Festival 2021. Una situazione vietata dalle norme anti Covid in vigore per questo tipo di eventi e che non è piaciuta per niente al sindaco della cittadina, Alessio Pascucci, che ha fatto irruzione sul palco minacciando di interrompere immediatamente lo spettacolo se tutti non fossero tornati a sedersi ai propri posti. "Ora basta - ha urlato - dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto". Ma si è reso necessario un secondo richiamo - questa volta da parte dell’organizzatrice - affinché tutti obbedissero: "Per favore tornate ai vostri posti o saremo costretti a sospendere il concerto definitivamente".

Le parole del sindaco

Organizzare simili manifestazioni "comporta uno sforzo enorme - ha poi spiegato Pascucci, le cui parole sono state riportate da Repubblica -. Per far entrare fino a mille persone mettiamo duemila sedie, abbiamo anche la sicurezza privata e spese che sono tre volte quelle di prima. Non mancano dunque le difficoltà, però andiamo avanti. Lo facciamo e pretendiamo il rispetto delle regole, come avvenuto nei giorni scorsi" durante gli altri appuntamenti. Ma ieri sera, a metà concerto, un centinaio di spettatori si è alzato e ha iniziato a ballare nelle aree comuni, in violazione alle norme in vigore. "Ho chiamato gli organizzatori e detto che non si poteva andare avanti così - ha detto il primo cittadino - non era possibile assumersi un rischio del genere dopo che in centinaia di concerti non abbiamo avuto neppure un contagio. Ho detto che o facevano qualcosa o avrei interrotto l'evento. Nessuno ha fatto niente e, anche se so che non si fa, sono salito io sul palco”.

L'incontro con Manu Chao

A fine concerto lo stesso Manu Chao ha poi voluto incontrare il sindaco. “Mi ha detto - ha raccontato Pascucci - che voleva scusarsi, che chi fa il suo mestiere lo fa con grande energia e non vuole creare danni. Era dispiaciuto. Ma lui non c'entrava niente ed è stato veramente molto bravo. Non ha fatto neppure mezza polemica".