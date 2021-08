Roma, incendio in autodemolitore: colonna di fumo in zona Laurentino

L’incendio si è registrato in via Acqua Acetosa Ostiense. Sul posto vigili del fuoco, polizia e vigili urbani del IX Gruppo Eur. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri

Incendio in un autodemolitore in via Acqua Acetosa Ostiense, in zona Laurentino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale del IX Gruppo Eur. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri.

La situazione

Molte le telefonate dei cittadini che segnalavano il denso fumo provocato dal rogo. I pompieri sono impegnati a spegnere le fiamme e a evitare che possano propagarsi anche all'esterno dell'attività.