Afghanistan, Raggi: “Roma pronta per corridoi umanitari”

La sindaca della Capitale invia una lettera al ministro Di Maio: "Garantisco che sin da subito siamo pronti a mettere a disposizione le strutture comunali per contribuire all'accoglienza dei rifugiati. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo"

Dopo Milano, anche Roma si organizza per ”sostenere gli eventuali sforzi volti a istituire immediatamente corridoi umanitari” dopo la presa del potere in Afghanistan da parte dei Talebani. È quanto scrive la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, in una lettera inviata al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "In questa emergenza Roma Capitale può fare la propria parte. Garantisco che sin da subito siamo pronti a mettere a disposizione le strutture comunali per contribuire all'accoglienza dei rifugiati, delle donne, degli studenti e delle studentesse, dei bambini e di chi è in procinto di essere rimpatriato", assicura la sindaca. (LO SPECIALE)