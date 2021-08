Spari nella notte a Ostia e a Castel Gandolfo, nessun ferito

Al momento non sembrerebbero esserci collegamenti tra i due episodi. I carabinieri sono alla ricerca dei responsabili

Attimi di tensione nella notte a Ostia, dove alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in transito sul Lungomare Paolo Toscanelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici rinvenendo 4 bossoli di pistola, che sono stati sequestrati. Ora si indaga per risalire ai responsabili. Non si registrano feriti.

Colpi di pistola anche a Castel Gandolfo

Analogo fatto anche a Castel Gandolfo. Qui, sempre nella notte, altri colpi di pistola sono stati esplosi da un’ auto che poi è fuggita. Anche in questo caso non ci sono state persone ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno rinvenuto alcuni bossoli e un'ogiva all'interno dello sportello lato guida di un'auto parcheggiata. Al momento non sembrerebbero esserci collegamenti tra i due episodi.