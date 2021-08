Incidente stradale sulla via Salaria, nel Reatino, in direzione Roma. Nello scontro, avvenuto tra un'auto e una moto, una persona è morta. E' successo all'altezza del chilometro 57, nel Comune di Casaprota (Rieti). Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine. Lo comunica, in una nota, la stessa Anas.