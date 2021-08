Roma, 5 euro per scaricare il Green Pass: denunciata farmacia

Si facevano pagare 5 euro per ogni Green Pass scaricato, un servizio che invece le farmacie devono fornire gratuitamente. Per questo i titolari di una farmacia di un piccolo comune in provincia di Roma sono stati denunciati per abuso di ufficio. I carabinieri della stazione di Arsoli sono intervenuti dopo alcune segnalazioni e hanno colto in flagranza i titolari della farmacia di un paese della Valle dell'Aniene. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)