Ferragosto 2021, cosa fare a Roma e nel Lazio

Nella settimana di Ferragosto a Roma saranno aperti quasi tutti i musei, le piscine, i ristoranti, le arene cinematografiche, i parchi divertimento, i centri commerciali e le attività nelle principali vie turistiche e dello shopping. E al tramonto si accende l’Estate Romana, con i villaggi lungo il Tevere.

Gli eventi a Villa Borghese

A Villa Borghese sono in programma diverse iniziative per tutte le età. In primis, è aperto il Bioparco con i percorsi didattici per bambini. Così come la Galleria Borghese con la mostra "Archaeology now" di Damien Hirst e il Museo Carlo Bilotti con i capolavori del contemporaneo nell’esposizione "Arte e Natura". Appuntamento, questa volta di sera, con la Casa del Cinema, tra film e musica, o il Globe Theatre con lo shakespeariano "Sogno di una notte di mezza estate" diretto da Riccardo Cavallo.

I musei

Nessuna vacanza per i Musei Vaticani e altri musei della Capitale. Visite notturne ai Fori Imperiali, mentre è straordinaria l’apertura - ma fino al 26 settembre - delle Mura Aureliane nei tratti da Porta Pinciana a via Marche e tra via dei Frentani e via dei Ramni (su prenotazione). Al Palazzo delle Esposizioni c’è la mostra "Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari", all’Ara Pacis "Josef Koudelka. Radici", ai Capitolini "I marmi Torlonia", al Mattatoio gli scatti di "World Press Photo 2021" e alla Galleria d’Arte Moderna "Ciao Maschio. Volto Potere e Identità dell’uomo contemporanea".

Attività per i bambini

Attivi tutti i parchi divertimento a Roma e dintorni: Si va dal Luneur all'Hydromania, dal Zoomarine al Magicland, dove alla Cosmo Academy Planetarium è esposta una copia della tuta spaziale Nasa indossata dall’astronauta Luca Parmitano.

Stelle di fuoco a Cinecittà World

A Cinecittà World chiude oggi il Campionato italiano di Fuochi d'Artificio. Le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.

L'Assunta 2021 ad Arpino

Ricorrenza religiosa e civile che si celebrano ad Arpino, in provincia di Frosinone. La processione accompagna per le vie la statua della Vergine (una scultura lignea dell'XI secolo, riccamente vestita con abiti settecenteschi, disposta su di una monumentale "macchina" in legno intagliato e dorato sorretta da otto portantini) fino alla Collegiata di San Michele Arcangelo. I festeggiamenti civili proseguono per tutta la serata con spettacoli all'aperto e fuochi d'artificio.