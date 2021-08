Tivoli, incendio sul Monte Catillo: evacuazioni nella notte

Alle 2 stanotte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato, con conseguente evacuazione di una trentina di residenti nella comunità Don Bosco e successivamente di 25 famiglie residenti in tre palazzine

Da ieri mattina i vigili del fuoco sono impegnati alla periferia Nord di Tivoli per un vasto incendio nell'area della Riserva Naturale Monte Catillo. Alle 2 stanotte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato, con conseguente evacuazione di una trentina di residenti - tra i quali 10 minori - nella comunità Don Bosco e successivamente di 25 famiglie residenti in tre palazzine nei pressi di via Toniello. Vigili del fuoco schierati a protezone degli edifici.

I danni

Durante le operazioni di assistenza le fiamme hanno devastato un deposito di circa 70 metri quadri adibito a magazzino, ma nessuna persona è rimasta coinvolta.