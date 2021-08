E' successo all'altezza di via Alessandro Varaldo in direzione Ostia. Coinvolte tre auto

Scontro tra tre auto la scorsa notte a Roma, in via Cristoforo Colombo. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Alessandro Varaldo in direzione Ostia. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia locale, nello scontro sono state coinvolte tre auto. Due dei conducenti, rimasti feriti, sono stati portati in ospedale in codice rosso.