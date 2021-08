Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'As Roma metterà a disposizione dei tifosi che si vaccinano in occasione dell'iniziativa del 12 agosto all'hub La Vela gadget giallorossi e per i giovani, dai 12 ai 20 anni, anche il biglietto per la partita in programma il 14 agosto presso lo Stadio Olimpico Roma - Raja Casablanca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:21 - Ti vaccini e all'Olimpico gratis, ticket per match Roma del 14/8

Una dose e un biglietto per lo stadio. Dalla As Roma biglietti per il match in programma il 14 agosto per chi si vaccina nella giornata del 12 agosto presso l'hub 'La Vela'. Lo comunica in una nota il Policlinico di Tor Vergata. L'As Roma metterà a disposizione dei tifosi che si vaccinano in occasione dell'iniziativa del 12 agosto all'hub La Vela gadget giallorossi e per i giovani, dai 12 ai 20 anni, anche il biglietto per la partita in programma il 14 agosto presso lo Stadio Olimpico Roma - Raja Casablanca. Biglietto gratuito anche per gli accompagnatori dei giovani tifosi under 18 anni. "Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!' è lo slogan dell'iniziativa del Policlinico di Tor Vergata - Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'As Roma per promuovere la vaccinazione e tornare in sicurezza allo stadio.