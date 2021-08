Ciampino, polizia scopre traffico di cellulari rubati: 4 denunce

Gli agenti, impegnati nello scortare i corrieri adibiti al trasporto dei vaccini anti-Covid giunti in aeroporto, hanno scoperto articoli hi-tech trafugati per un valore complessivo di 30 mila euro

Nello scortare i furgoni di un noto corriere internazionale, adibiti per il trasporto dei vaccini per la prevenzione del Covid-19 che arrivavano tramite via aerea a Ciampino, la Polizia ha scoperto un ingente traffico di merce rubata hi-tech, tra cui costosi cellulari di ultima generazione, per un valore complessivo di circa 30 mila euro. Quattro le persone denunciate per ricettazione, tra cui un 50enne, operaio specializzato nelle operazioni sottobordo, dipendente di una ditta operante a Ciampino, e i ricettatori che rivendevano la merce ad un negozio di telefonia e computer di Roma, provvisoriamente chiuso per 5 giorni.

La scoperta del traffico illecito

Le indagini sono scaturite a seguito di numerose denunce di furti, in particolare di telefoni cellulari. Così la Squadra di Polizia Giudiziaria dell'aeroporto di Ciampino ha predisposto dei servizi investigativi mirati, per cercare di individuare gli autori dei furti. La sistematicità con cui spariva la merce ha indotto gli investigatori a controllare le procedure di scarico della merce dagli aeromobili. In particolare, il 50enne aveva ideato un sistema ingegnoso per evitare di essere scoperto. Mentre le operazioni di scarico si concentravano e si velocizzavano sui contenitori che trasportavano i vaccini anti-Covid, l'altra merce veniva temporaneamente "parcheggiata" sottobordo l'aeromobile. Proprio in quel frangente l'operaio con estrema destrezza prelevava i preziosi smartphone.