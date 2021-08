Latina, narcotizzava e derubava anziani: individuata truffatrice

Una donna di 59 anni, a Latina, è stata individuata dalla polizia. Si tratterebbe di una persona molto attiva nel campo dei reati contro il patrimonio e in particolare truffe, furti e rapine consumate in maniera seriale nei confronti di anziani. A quanto accertato, le vittime venivano circuite, narcotizzate e depredate di ogni avere. Anziane persone che, narcotizzate, spesso crollavano in terra stordite, con grandi difficoltà nella ripresa fisica.

Sorveglianza speciale

Accogliendo le tesi formulate dal questore di Latina, il Tribunale di Roma ha emanato un decreto con cui la donna è stata sottoposta alla misura della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, con l'obbligo di soggiorno presso il Comune di Aprilia per anni due e con l'ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7.