Droga, smantellato traffico a Tor Bella Monaca: due arresti

In manette una coppia. I carabinieri, dopo averli tenuti d'occhio per un po', hanno deciso di far scattare un blitz e di perquisire l'appartamento

A Roma i carabinieri hanno arrestato una coppia, lui 65enne e lei 41enne, conviventi e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L'arresto

I militari hanno notato i movimenti sospetti della coppia che, nel corso della mattinata, entravano e uscivano freneticamente dalla loro abitazione in largo Ferruccio Mengaroni. I carabinieri, dopo averli tenuti d'occhio per un po', hanno deciso di far scattare un blitz e di perquisire l'appartamento, rinvenendo 53 involucri in cellophane, chiusi a pressione e sottovuoto, contenenti 2,3 chili di cocaina. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 11.300 dosi che immesse nelle piazze di spaccio della Capitale avrebbero fruttato circa 400mila euro.