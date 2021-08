Hacker Lazio, società di Taiwan sotto attacco con stessa procedura

Potrebbero esserci gli stessi hacker che hanno messo fuori uso i computer della Regione Lazio dietro all'attacco con cui è stata presa di mira Gigabyte, società taiwanese leader sul mercato nel campo delle schede madri e fornitore di componenti hardware per aziende del calibro di Amd e Nvidia. Lo riporta il sito HdBlog.it.

Le indagini

Il ransomware che ha colpito Gigabyte sarebbe stato ancora una volta RansomEXX (in grado di colpire non solo dispositivi Windows, ma anche Linux), con cui sono stati presi in ostaggio 112GB di dati interni e informazioni da una repository di codice: per riaverli, l'azienda dovrà pagare un riscatto.