Green pass in Vaticano, anche Papa Francesco ha il suo

Il Vaticano negli ultimi giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati del 'green pass'. Anche Papa Francesco, secondo quanto apprende l'Ansa, sarebbe in possesso del suo 'certificato verde'.

Green pass in Vaticano

In Vaticano si sta anche studiando un sistema per gestire gli eventi non religiosi al chiuso all'interno delle mura leonine. Il primo evento potrebbe essere l'udienza generale di mercoledì 11 agosto. Si sta verificando in queste ore se chiedere ai fedeli il green pass, adeguandosi alla normativa italiana, come fatto finora in questi mesi segnati dal Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).