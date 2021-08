Rubano un bancomat a Roma: arrestato un 28enne, si cercano i complici

Hanno rubato uno sportello Atm da un'attività commerciale, lo hanno caricato su un furgone per poi scassinarlo ma sono stati localizzati tramite il gps del dispositivo dai carabinieri del Nucleo Rabiomobile di Roma e della compagnia Trastevere. Una volta individuati, i ladri si sono dati alla fuga non appena hanno visto i militari. Uno di loro, un ragazzo di 28 anni di etnia rom, è stato però rintracciato mentre si nascondeva tra la vegetazione ed è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e ricettazione. I carabinieri hanno quindi sequestrato il bancomat e il furgone, risultato rubato nei giorni scorsi. Sono in corso indagini per individuare gli altri componenti della banda.