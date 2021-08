Covid, a Rieti sconti nei negozi per chi ha il Green Pass

Agevolare tutti i cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale e, allo stesso tempo, aumentare la percezione che le attività commerciali e turistiche sono luoghi sicuri se ogni cittadino, per accedervi, sarà munito di Green Pass, in linea con le disposizioni normative vigenti. Si chiama "Un Vaccino per Sostenere la Ripresa", l’iniziativa realizzata dalla Asl di Rieti insieme alla Confcommercio Lazio Nord che consente a tutte le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino, e quindi dotate della certificazione verde, di beneficiare all’interno degli esercizi commerciali associati di uno sconto sulla merce acquistata. Nei prossimi giorni, alle attività convenzionate della provincia reatina verrà consegnata una vetrofania con il claim "Un Vaccino per Sostenere la Ripresa" e i loghi di Asl Rieti e Confcommercio Lazio Nord, così da consentire ai cittadini di identificare immediatamente i negozi che aderiscono all'iniziativa. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ).

Le dichiarazioni

"Si tratta di un'iniziativa che offre uno strumento in più per ripartire in sicurezza - spiega il Direttore Generale della Asl di Rieti, Marinella D'Innocenzo - grazie ai tanti che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio a quelli del settore alimentare, della ristorazione e dei servizi alla persona. Sono certa che le adesioni saranno numerose perché attraverso questa iniziativa potrà arrivare un importante contributo per far ripartire in sicurezza l'economia e per raggiungere gli obiettivi della Campagna vaccinale anti-Covid 19".

“L'accordo siglato con la Asl di Rieti - afferma invece il presidente di Confcommercio Lazio Nord, Nando Tosti - rappresenta un significativo incentivo di sensibilizzazione alla vaccinazione di tutta la popolazione, attraverso la proposta di sconto sugli acquisti nei negozi aderenti all'iniziativa. Ci auguriamo - ha concluso - che questo contributo da parte delle imprese, che continuano sempre a garantire la sicurezza nelle proprie attività, possa portare a un rallentamento delle restrizioni e al rilancio dell'economia, scongiurando eventuali nuove chiusure”.