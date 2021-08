Covid, Green Pass per entrare nei musei: cosa c’è da sapere. Video

Da venerdì 6 agosto servirà il Green Pass (COME OTTENERLO) per accedere ai musei, per chi è in possesso della certificazione verde bastano pochi passaggi per poter accedere ai luoghi della cultura. La prova fatta ai Musei Reali di Torino, ma vale per tutta Italia, mostra i semplici passaggi da seguire: bisogna presentarsi all'ingresso muniti di Green Pass e documento di identità, un operatore autorizzato verificherà, tramite l'app VerificaC19, la validità della certificazione e il documento di identità del visitatore, per accertarsi che i dati corrispondano, ed in poco tempo si potrà visitare il museo.