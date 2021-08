Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime ore nel Lazio sono stati registrati 292 nuovi contagi, di cui 193 a Roma. Le persone ricoverate in ospedale sono 321, 48 delle quali in terapia intensiva. Da domenica il Centro Elaborazione Dati regionale è oggetto di un attacco hacker partito dall’estero: bloccate le prenotazioni dei vaccini ma non c’è stato alcun accesso ai dati sanitari dei cittadini. Il presidente Zingaretti fa sapere che non c’è stata alcuna richiesta di riscatto ma ha comunque parlato di un “attacco terroristico”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

7:05 - Attacco hacker, Polizia Postale: “Nessuna traccia furto dati sanità”

Al momento "non c'è evidenza che siano stati presi i dati sanitari delle persone". Lo dice il capo della Polizia Postale Nunzia Ciardi sottolineando che questi si trovavano su un server diverso rispetto a quello attaccato dagli hacker. "Stiamo facendo una serie di acquisizioni, siamo alle prime battute - aggiunge - ovvio che il problema assume dei contorni di estrema delicatezza perché tocca aspetti sanitari che, in pandemia, hanno un impatto choccante". Ciardi non è sorpresa. "Era solo questione di tempo. Serve massima attenzione per la cybersicurezza, in società digitalizzate come le nostre il rischio è altissimo".

7:00 - Nel Lazio 292 casi

Nelle ultime ore nel Lazio sono stati registrati 292 nuovi casi positivi (soggetti a modifica), 2 i decessi (Asl Rm 6 e Asl Lt). I ricoverati sono 321 (+24), le terapie intensive sono 48 (+2). I casi a Roma città sono a quota 193. "Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell'incidenza nei prossimi giorni. Entrano in terapia intensiva anche fasce più giovani di età", precisa l'assessore Alessio D’Amato.