"È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà." Lo comunica l'Unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio. Intanto, la polizia postale, d'intesa con la Procura di Roma, ha avviato accertamenti. L'apertura del fascicolo verrà formalizzata nelle prossime ore, dopo che a piazzale Clodio verrà depositata una prima informativa. I pm potrebbero procedere per accesso abusivo a sistema informatico. Obiettivo degli investigatori è capire la "matrice" dell'attacco e se c'è stata eventuale richiesta di riscatto.

"Attacco hacker più grave, tutto out"

"Questo è un attacco hacker molto potente, molto grave, è tutto out, è sotto attacco tutto il ced regionale". A dirlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Ed è un attacco senza precedenti per il sistema informatico della Regione. Le procedure di registrazione possono subire rallentamenti. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione".

"No vax? Non lo so, abbiamo denunciato"

Sulle ipotesi, D'Amato ha aggiunto: "No vax? Non lo so, è presto per ipotizzare ogni cosa. Abbiamo avvisato le forze dell'ordine e la polizia postale". Per poi aggiungere all'Agi: "Chiediamo pazienza agli utenti, questi sono dei criminali che hanno voluto attaccare in un giorno importante perché oggi il Lazio ha superato il 70% con doppia dose. Significativo che l'attacco sia avvenuto proprio alla mezzanotte del 1° agosto". E ancora: "In questa fase c'e' una sospensione delle prenotazioni perché c'è l'impossibilita di accesso al sistema e un rallentamento delle procedure operative di somministrazione perché dovranno essere condotte manualmente. Chiediamo pazienza agli utenti".