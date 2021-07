Roma, aggredisce compagna 42enne: denunciato 45enne

Una donna di 42 anni è stata soccorsa da polizia e polizia locale all'interno un casolare abbandonato, in stato confusionale e ferita, a Roma. Il compagno 45enne, bloccato dagli agenti, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti, minaccia, lesioni e occupazione abusiva. La vittima è stata portata in ospedale

La vicenda

L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante, che all'interno di Villa Flora ha sentito le urla di aiuto di una donna. Sul posto gli agenti della sezione volanti e della polizia locale del XII Gruppo Monteverde. Una volta sul posto gli agenti hanno sentito le urla di un uomo che insultava e minacciava di morte e quelle di una donna che chiedeva disperatamente aiuto.