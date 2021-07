Fa volare drone vicino ad aerei sopra il centro di Roma: denunciato

Un 61enne deve rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti per aver spinto il velivolo fino a duemila metri di altezza, quando il limite massimo consentito è di 120 metri

Ha fatto volare il suo drone sul centro di Roma, spingendolo fino a duemila metri di altezza in prossimità di aerei di linea, quando il limite consentito è di 120 metri dal suolo. È questa l'accusa formulata nei confronti di un 61enne, denunciato dalla Polizia postale, coordinata dalla procura di Tivoli, per attentato alla sicurezza dei trasporti. L’uomo, infatti, è uno degli iscritti a una frequentatissima pagina Facebook di appassionati del settore, nella quale vengono postati video e immagini di droni in volo su centri abitati, parchi, aree protette e anche sopra le zone aeroportuali, ben oltre le altezze consentite.