Roma, fa volare un drone sul Colosseo: denunciato un turista

L'uomo, un 27enne, non ha rispettato il divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia Locale

Durante i quotidiani controlli di contrasto all’abusivismo commerciale, ieri alcuni agenti dell'Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato un uomo di 27 anni, della Repubblica di Mauritius, intento a far volare un drone all'interno dell'Anfiteatro Flavio. Il turista, al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone, invece, è stato posto sotto sequestro dagli agenti.