Incendio a Roma est, colonna di fumo visibile da diversi quartieri

Un incendio di sterpaglie e vegetazione è scoppiato nel pomeriggio nell'area est di Roma. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate nell'area a ridosso del tratto urbano dell'A24, via Salviati e via Collatina vecchia. Una colonna di fumo nera è visibile in vari quartieri di quel quadrante della Capitale. Non si sono registrati feriti.

Evacuato un ristorante

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la protezione civile di Roma. Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere la zona per consentire le operazioni di spegnimento. Secondo quanto si è appreso, un ristorante che si trova nella zona è stato evacuato a scopo precauzionale. A quanto riferito dalla polizia locale, intervenuta sul posto con numerose pattuglie, il fuoco ha raggiunto anche un'attività di autodemolizione.