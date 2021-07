Covid Roma, Raggi: "Io non sono No vax, seguo i consigli dei medici"

La prima cittadina ha sottolineato di non "poter accettare consigli da una persona come Zingaretti che pochi mesi fa faceva aperitivi a Milano dicendo a tutti 'Uscite' e che 'il Covid è una semplice influenza'"

"Io non sono no vax, seguo la legge e i consigli medici e se gli avversari pensano di fare campagna elettorale su un tema come questo stanno sbagliando tutto". Lo ha affermato a TeleRadiostereo la sindaca di Roma Virginia Raggi, parlando dell'emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Raggi: "Zingaretti diceva che Covid è una semplice influenza"

La prima cittadina ha poi sottolineato di non "poter accettare consigli da una persona come Zingaretti che pochi mesi fa faceva aperitivi a Milano dicendo a tutti 'Uscite' e che 'il Covid è una semplice influenza'".