Covid, Vaia: Raduno dei tifosi della Roma un atto di irresponsabilità

"Sono atti di irresponsabilità che rischiano di farci tornare indietro". Così il direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia, commenta il maxi raduno dei tifosi della Roma che ieri sera si sono dati appuntamento al centro della Capitale per i 94 anni della squadra.

"Possiamo e dobbiamo consentirci tutto, anche i festeggiamenti della nostra squadra del cuore, purché vengano fatti in assoluta sicurezza ossia con vaccinazione completa o, in carenza di essa, tampone negativo in 24/48 ore", ha sottolineato Vaia. "Sono stato promotore della riapertura degli stadi e anche dello svolgimento degli Europei di calcio a Roma - sottolinea Vaia - però tutto ciò secondo un protocollo che prevede per i grandi eventi, fuori e dentro lo stadio, che si acceda come in una bolla 'negativa' con vaccinazione completa o, in mancanza di questa, con tampone negativo nelle 24/48 ore".