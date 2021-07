Ragazzina di 14 anni muore investita da treno alla periferia di Roma

Una ragazzina di 14 anni è morta investita da un treno ieri sera alla periferia di Roma. E' accaduto all'altezza della stazione ferroviaria di via di Salone, nei pressi del campo nomadi. Inutili i soccorsi per la vittima, di etnia rom, che abitava nel vicino campo. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la giovane sia stata travolta mentre attraversava i binari. Sul posto la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto.