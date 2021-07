Roma, ragazzo aggredito in strada: arrestata 29enne

Il giovane è stato picchiato nella notte dalla donna e da un'altra persona che è riuscita a scappare. La vittima è stata trasportata in ospedale dove è stato refertata con una prognosi di 30 giorni

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Roma con l'accusa di aver aggredito un ragazzo in strada in via Michele Lando, zona piazza Bologna. Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato picchiato nella notte dalla 29enne e da un altro giovane che è riuscito a scappare.

I soccorsi

Gli agenti di polizia del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno visto il ragazzo a terra durante un servizio di controllo del territorio e hanno attivato il 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni. Sul posto anche pattuglie della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta.

L'arresto

La 29enne romana, che ha anche sferrato un calcio ai danni degli agenti intervenuti, è stata arrestata dalla polizia per lesioni aggravate in concorso con un'altra persona e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono le ricerche del complice. Si indaga anche sui motivi dell' aggressione.