"Furbetti" del reddito di cittadinanza, 10 denunciati a Rieti

Dall'inizio del 2021, i carabinieri di Rieti hanno bloccato l'indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza a 10 persone, sei cittadini rumeni e quattro italiani, segnalandoli in stato di libertà alla Procura di Rieti. I 10 sono stati individuati a seguito di controlli.

Gli illeciti

Nella maggior parte dei casi l'illecito è stato riscontrato attraverso dichiarazioni e documenti falsi e "l'accertata omissione di informazioni dovute". In altri casi invece i titolari, dopo aver ottenuto indebitamente il beneficio, non hanno comunicato le variazioni del reddito e del patrimonio. È stata così bloccata l'indebita percezione del reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo pari a 51.227,00 euro.