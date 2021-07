Roma, scontro tra auto e moto in via di Centocelle: morto 34enne

Un uomo di 34 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina in via di Centocelle a Roma. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter e un'auto. Il conducente dello motorino è morto sul colpo. La ragazza di 25 anni a bordo dell'auto si è fermata a prestare soccorso ed è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto è intervenuta la polizia locale del V Gruppo Casilino per effettuare i rilievi.