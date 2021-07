Roma, controlli nella zona del Colosseo: multati 10 venditori abusivi

Gli ambulanti sono stati sanzionati per un importo totale di 49mila euro. Tutto il materiale trovato in loro possesso è stato sequestrato

È di 10 venditori ambulanti abusivi sanzionati, per un importo totale di 49mila euro, il bilancio dell'ultimo controllo dei carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia contro l'abusivismo commerciale e il degrado nell'area dei Fori Imperiali e del Colosseo. Si tratta di cittadini del Bangladesh e di una donna del Venezuela, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che sono stati sorpresi a vendere bottigliette d'acqua, ventagli, power bank e aste per selfie ed altri oggetti. Tutto il materiale trovato in loro possesso è stato sequestrato.