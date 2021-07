Ragazzo di 23 anni ferito da due colpi di pistola a Roma

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, non in pericolo di vita

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi di pistola ieri sera a Roma, in viale Alessandrino. E' successo nei pressi del Roxy Bar. Un uomo ha esploso due colpi d'arma da fuoco contro il giovane ed è poi scappato a bordo di uno scooter insieme a un complice. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull'accaduto.