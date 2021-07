Incidente a Roma, scontro fra auto: un morto e tre feriti

È accaduto intorno alle 6.30 in via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo Colombo. Le tre persone rimaste ferite sono state trasportate in codice rosso in ospedale

Grave incidente stamattina a Roma. Un uomo è morto nell'impatto tra due vetture e altre tre persone sono rimaste ferite. Tutti e quattro viaggiavano sulla stessa auto. È accaduto Intorno alle ore 6.30 in via del Canale della Lingua all'intersezione con via Cristoforo Colombo. Sul posto la Polizia Locale del X Gruppo Mare. Ancora da identificare la vittima, mentre altre persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso in ospedale. Illesa l'altra conducente. È stata chiusa la corsia centrale della Colombo per i rilievi: la strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti da Guido Càlzia, che sono a lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.