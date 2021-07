Turismo, Giuseppe Albeggiani è il nuovo amministratore delegato Enit

“Il nostro hardware è il territorio e il patrimonio culturale italiano. Dobbiamo sfruttare le opportunità offerte dai grandi investimenti in software digitale per farlo performare al meglio e conoscere sia al mondo che agli stessi italiani”, ha commentato Albeggiani

Si è ufficialmente insediato, su indicazione del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Giuseppe Albeggiani, nuovo ad dell'Agenzia Nazionale per il Turismo (Enit). Al suo fianco nel consiglio d’amministrazione il presidente Giorgio Palmucci e il consigliere Sandro Pappalardo in rappresentanza delle Regioni.

Albeggiani ha illustrato al cda le linee guida che intende seguire durante il mandato: riorganizzazione della struttura e riqualificazione delle professionalità in funzione degli importanti investimenti in infrastruttura digitale del Ministero del Turismo previsti dal PNRR, diversificazione degli strumenti utilizzati per la promozione all’estero del Paese, ma anche promozione Italia su Italia, come da indicazioni del Ministero e la certificazione BCorp.

Le parole di Giuseppe Albeggiani

“Il nostro hardware è il territorio e il patrimonio culturale italiano. Dobbiamo sfruttare le opportunità offerte dai grandi investimenti in software digitale per farlo performare al meglio e conoscere sia al mondo che agli stessi italiani”, ha commentato Albeggiani.