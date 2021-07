Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In tutto il Lazio, invece, su oltre 21mila test si registrano 104 nuovi casi di Covid-19 e 7 decessi. I ricoverati sono 144, i guariti 247 e i posti occupati in terapia intensiva 29

I casi a Roma sono 75 mentre in tutto il Lazio su oltre 21mila test si registrano 104 nuovi casi di Covid-19 e 7 decessi. I ricoverati sono 144, i guariti 247 e i posti occupati in terapia intensiva 29. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,2%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

