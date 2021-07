Ostia, esce in barca e per ore non dà notizie di sé: soccorso

Era uscito in mare con la sua barca ma da qualche ora non dava più notizie di sé. È stato rintracciato e soccorso a largo di Ostia dalla Squadra Fluviale del Distaccamento di Fiumicino della polizia di Stato. I familiari dell'uomo, assai allarmati, si sono rivolti alle Forze dell'Ordine perché il loro caro non era ancora rientrato e non riuscivano a mettersi in contatto con lui in alcun modo. Agli agenti hanno anche riferito che l'uomo soffriva di alcune patologie cardiache.

Le ricerche e il soccorso

Immediate sono scattate le ricerche da parte della Squadra Fluviale, diretta da Massimo Improta, insieme alla Capitaneria di Porto di Fiumicino. Parallelamente alle ricerche in mare è stata avviata un'indagine 2.0 ed è proprio tracciando il segnale del cellulare dello scomparso che si è riusciti a circoscrivere la zona delle ricerche e, dopo poco tempo, l'imbarcazione è stata intercettata al largo di Castel Fusano. L'uomo era in buone condizioni di salute ed è stato scortato in porto dai poliziotti.