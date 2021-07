Roma, 28enne muore dopo incidente: si cerca 'pirata' della strada

Il giovane era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto, il cui conducente si è dato alla fuga. Un'altra persona, un 35enne, è stata portata in codice rosso in ospedale

Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma in Largo Bratislava. Il giovane era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto, il cui conducente si è dato alla fuga dopo l'incidente. Un'altra persona, un 35enne, è stata portata in codice rosso in ospedale.

Si cerca il 'pirata' della strada

Sul posto è intervenuta la polizia locale del V Gruppo Cassia che ha avviato le indagini. Grazie all'analisi sul luogo dell'incidente e ad alcune testimonianze, gli agenti hanno già acquisito alcuni elementi utili per rintracciare il veicolo. I poliziotti stanno procedendo anche all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza di tutta la zona.